كيت ميدلتون تقوم بمهمة أمينة متحف.. والأميرة شارلوت تؤثر في اختياراتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:03 مساءً - في خطوة فنية تُضاف إلى سجلها العامر بالاهتمامات الثقافية، دخلت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عالم تنسيق المعارض الفنية، بعدما قامت باختيار مجموعة من القطع الأثرية لعرض مصغر في واحد من أحدث مشاريع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. اللافت أن العرض لم يخلُ من لمسة عائلية؛ إذ يبدو أن ابنتها، الأميرة شارلوت، كانت مصدر إلهام لإحدى القطع المعروضة.

Kate Middleton Acted as a Museum Curator, and Princess Charlotte May Have Inspired One of Her Exhibit Picks https://t.co/jTm7KwQvpr