الامارات | 6 ملايين دولار إضافية للأندية العربية قابلة للزيادة في المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّعت ثلاثة فرق عربية رسمياً كأس العالم للأندية، بخروج الأهلي المصري من دور المجموعات، ليلتحق بناديَي العين والوداد البيضاوي المغربي، بينما يمتلك ناديا الهلال السعودي والترجي التونسي فرصة التأهل إلى دور الـ16.

وحصدت الأندية العربية، حتى الآن، ستة ملايين دولار إضافية خلال مشاركتها في دور المجموعات، ستكون قابلة للزيادة مع نهاية دور المجموعات بإقامة الجولة الثالثة، حيث حصل كل فريق على 9.5 ملايين دولار كمبلغ ثابت نظير المشاركة في الحدث العالمي، بينما يحصد الفريق مليونَي دولار عن كل فوز، ومليون دولار عن التعادل، و«لا شيء» عن الخسارة.

وحصلت أندية الترجي التونسي، والهلال السعودي، والأهلي المصري، على ستة ملايين دولار، بواقع مليونين لكل فريق، بينما لم يحصل ناديا العين والوداد على أي مكاسب مادية، قبل مباراتهما في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة المقررة غداً الخميس.

وحقق الترجي التونسي أول فوز عربي في البطولة، بعد تغلبه على لوس أنجلوس الأميركي بهدف دون رد، ليحصد مليوني دولار، بينما يستطيع زيادة حصيلته المادية، وفقاً لنتيجته أمام تشيلسي الإنجليزي في الجولة الثالثة، وفي حال تأهله إلى ثمن النهائي.

من جهته، تعادل الهلال السعودي في مباراتين، الأولى أمام ريال مدريد بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، ومن دون أهداف مع ريد بول سالزبورغ النمساوي، ليحصل على مليوني دولار أيضاً (مليون لكل تعادل)، إذ يمتلك «الأزرق» فرصة تاريخية عندما يلتقي مع باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة، حيث إنه في حال فوزه سيزيد مكاسبه المادية بمليونين إضافيين، إلى جانب مبالغ إضافية مع تأهله إلى دور الـ16، وستتضاعف مكاسبه مع كل مرحلة يصل إليها.

أما الأهلي المصري فقد أنهى مشواره في البطولة بحصوله على مليوني دولار، بعدما تعادل - في افتتاح البطولة - مع إنتر ميامي الأميركي من دون أهداف، ومع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق، بينما خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

وأخيراً يتنافس العين مع الوداد المغربي على مليوني دولار سيحصل عليهما الفائز في مباراتهما غداً، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة، بعدما خسر «الزعيم» أمام يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف دون رد، ومن مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة للفريق المغربي الذي خسر من «السيتي» بهدفين دون رد، ومن «اليوفي» بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما سيحصل كل فريق على مليون دولار فقط في حال انتهاء المباراة بالتعادل، لتبلغ الحصيلة الإجمالية لكل فريق من المشاركة في البطولة 10.5 ملايين دولار.

الحصيلة المادية للأندية العربية في المونديال حتى الآن

- الهلال السعودي: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

- الأهلي المصري: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

- الترجي التونسي: 9.5 ملايين دولار + 2 مليون

- العين الإماراتي: 9.5 ملايين دولار + 000

- الوداد المغربي: 9.5 ملايين دولار + 000