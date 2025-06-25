خالد فتحى: مدرب مصرى فى جهاز باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب اليد

كشف خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد عن الاستقرار على تواجد مدرب مصرى فى جهاز الإسبانى خافيير باسكوال المدير الفنى الجديد لمنتخب كرة اليد يتم الإعلان عنه لاحقا.

وأشار فتحى إلى تواجد فرناندو باربيتو المدير الفنى السابق للزمالك لجهاز المنتخب الجديد، ومعه لوسرت مدرب حراس يد الأهلى وذلك خلال المؤتمر الصحفى لتقديمه، مؤكدا على أنه سيتم الإعلان عن الجهاز الفنى كاملا عقب الانتهاء من تشكيله.

ورحل باربيتو عن الزمالك عقب خسارة السوبر الأفريقى بالموسم المنقضى، لينضم أخيرا لجهاز منتخب مصر.

وحضر المؤتمر كل من، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلا من مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحى.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربى العالم فى كرة اليد، وسبق له تولى تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدورى الإسبانى 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دورى أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.