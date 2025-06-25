الامارات | كم المبلغ الذي حصل عليه الأهلي المصري والترجي التونسي رغم الخروج من كأس العالم للأندية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الأهلي المصري والترجي التونسي عوائد مالية مقدرة على الرغم من خروجهما رسمياً من المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا.

وتمكن الأهلي من الحصول على 11.5 مليون دولار، جمعها وفقاً لنظام توزيع الحوافز من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ حصد 9.5 مليون دولار بمجرد المشاركة في المونديال، إلى جانب مليوني دولار إضافيين نتيجة تعادله في مباراتين أمام انتر ميامي صفر-صفر، وأمام بوردتو البرتغالي 4-4، فيما خسر أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد.

أما الترجي فحصد المبلغ نفسه 11.5 مليون دولار، من فوز على لوس أنجلوس الأميركي 1-0، ولكنه خسر مباراتين أمام تشيلسي الإنجليزي 0-3، وأمام فلامينغو البرازيلي 0-2.

يذكر أن مجموع جوائز كأس العالم للاندية بشكلها الجديد يبلغ مليار دولار تم توزيعها وفق معايير الأداء ويمكن للفريق الفائز بالنسخة الحالية الحصول على 125 مليون دولار .

نظام توزيع جوائز البطولة

- مقابل المشاركة: 9.5 مليون دولار

- مقابل كل فوز: مليوني دولار

- مقابل كل تعادل: مليون دولار

- التأهل إلى الدور الثاني: 7.5 مليون دولار

- التأهل إلى ربع النهائي: 13.125 مليون دولار

- التأهل إلى نصف النهائي: 21 مليون دولار

- صاحب المركز الثاني: 30 مليون دولار

- البطل: 40 مليون دولار