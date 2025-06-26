الامارات | فعاليات ثلجية وبحرية في دبي ضمن «صيفنا رياضي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج فعالياته الصيفية ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتغطي مختلف مناطق دبي، بمجموعة متنوعة من الأنشطة والبطولات المصممة لتناسب جميع أفراد المجتمع.

وتشهد النسخة الجديدة من المبادرة إدراج فعاليات فريدة من نوعها للمرة الأولى، أبرزها سباق «دواثلون الثلجي»، الذي يُنظم في «سكي دبي»، إلى جانب سباقات للجري داخل مراكز التسوق، وسباقات للدراجات الهوائية على الثلج.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، إن «المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني خلال أشهر الصيف، ودعم مشاركة جميع الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين والزوار، بمن فيهم السيدات وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، في بيئة آمنة وجاذبة، وتشمل الأنشطة رياضات شاطئية، وثلجية، وجبلية، ومائية، إضافة إلى بطولات تنافسية ومعسكرات تدريبية للأطفال والناشئين».

فعاليات ثلجية مبتكرة

وستشهد قاعة «سكي دبي» في مول الإمارات، باقة من الفعاليات الثلجية، تتصدرها أول نسخة من سباق «الدواثلون الثلجي»، في 29 يونيو الجاري، إلى جانب جلسات يوغا الثلج، ومسيرات المشي للسيدات وكبار المواطنين، وسباقات «السبيننغ» وسط الثلوج، ودروس لياقة بدنية مخصصة لأصحاب الهمم.

أنشطة جبلية في حتا

وتتحول منطقة حتا إلى وجهة رياضية صيفية متميزة، باستقبالها مجموعة متنوعة من الأنشطة تشمل الهايك الجبلي، والجري، والتجديف، واليوغا، والمشي الليلي، إلى جانب برامج رياضية داخلية في القاعات المكيّفة، بدعم من اللجنة العليا لتطوير حتّا.

رياضات بحرية ومائية

تستضيف شواطئ دبي فعاليات بحرية متعددة، مثل التجديف، والكاياك، والتزلج على الماء، إذ ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوماً مفتوحاً في شاطئ جميرا، إضافة إلى سلسلة سباقات إبحار صيفية، بالتعاون مع نادي دبي للشراع والإبحار، كما يحتضن مجمع حمدان الرياضي فعاليات كبرى مثل «أيرون ستار تراياثلون» الداخلي، ومهرجان اللقاءات العالمية.

سباقات داخل المراكز التجارية

كما تنظم سلسلة سباقات للجري داخل مراكز التسوق، منها سباق دبي هيلز مول (28 يونيو الجاري و13 يوليو المقبل)، ومول الإمارات (الثالث من أغسطس المقبل)، ودبي فستيفال سيتي (31 أغسطس المقبل)، وغيرها، لتمنح عشاق الجري تجربة ممتعة في بيئة مكيفة وآمنة.

بطولات ومعسكرات صيفية

وتشمل المبادرة بطولات نسائية في كرة القدم والسلة، وفعاليات مخصصة لكبار السن، وأنشطة دامجة لأصحاب الهمم، كما تقام معسكرات رياضية للأطفال في منشآت مثل «عالم دبي للرياضة» و«دانوب سبورتس»، التي تتضمن تدريبات في السباحة والجمباز والتزلج تحت إشراف مدربين محترفين.

كما تحتضن دبي أيضاً فعاليات دولية منها «جولة الماسترز العالمية للكيرلنغ»، في الرابع من يوليو المقبل، وبطولة المصارعة في «وير هاوس فور» في 19 من الشهر ذاته، إضافة إلى تحديات رياضية متنوعة، مثل «سنوغا» وهي (يوغا الثلج)، وبطولة التزلج الحر في سكي دبي.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن «صيفنا رياضي» يمثل امتداداً لرؤية الإمارة في جعل الرياضة أسلوب حياة، مشيراً إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد الإعلان عن فعاليات إضافية ضمن الجدول الرسمي، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى اغتنام الفرصة، والمشاركة في الفعاليات المقامة خلال فصل الصيف.