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الامارات | الجدل يرافق ميسي خلال مواجهة فريقه السابق

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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  • الامارات | الجدل يرافق ميسي خلال مواجهة فريقه السابق 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي هداف إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، وسط توترات متزايدة بعد انتقاداته الحياة في باريس.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ميسي فريقاً لعب ضمن صفوفه سابقاً، حيث قضى موسمين في باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2023، بعد رحيله المفاجئ والمؤثر عن الإسباني، وشكل ثلاثياً هجومياً بارزاً إلى جانب البرازيلي ، والفرنسي كيليان مبابي، لكن النتائج المخيبة للآمال في طغت على مسيرته مع النادي.

ومنذ انتقاله إلى الدوري الأميركي، أعرب ميسي صراحة عن خيبة أمله من الحياة في العاصمة الفرنسية، وقال في مقابلة قبل انضمامه إلى إنتر ميامي: «لم أكن سعيداً، لقد عانيت من أجل التكيف مع الحياة اليومية والتدريب والمباريات». وأثارت تصريحات ميسي موجة من الانتقادات في فرنسا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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