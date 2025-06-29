مونديال الأندية: ماسشيرانو يصر على إمكانية "مفاجأة" سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - اتلانتا (الولايات المتحدة) : أصرّ الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي الأميركي على أن فريقه قادر على مفاجأة بطل أوروبا باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد في ثمن نهائي مونديال الأندية بكرة القدم، على الرغم من اعترافه بأن فريقه لا يزال بعيدا من حيث المستوى عن النادي الباريسي.

وحقق إنتر ميامي مفاجأة بتأهله إلى دور الـ16 بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن مواجهة سان جرمان في أتلانتا تُعد "تحديا ضخما" بحسب وصف المدرب.

وقال ماسشيرانو في مؤتمر صحافي السبت "سنحاول أن نكون على قدر المستوى، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا، ولمَ لا نحلم بأن نفاجئهم؟".

وأضاف "رسالتي للاعبين هي أن الأمور لم تنتهِ بعد، لا يزال هناك مباراة يجب أن نلعبها. نعلم أننا سنواجه خصما يتمتع بقوة فريدة، هو من بين الأفضل في العالم، لكن هذه هي كرة القدم".

وتابع لاعب برشلونة الإسباني السابق "وغدا، لمَ لا نحاول أن نلعب أفضل مباراة ممكنة، مباراة شبه مثالية بالنسبة لنا، ونمنح أنفسنا فرصة للتنافس وربما للتأهل؟"

وعلى الرغم من أن سان جيرمان هو المرشح الأبرز، أكد ماسشيرانو أن فريقه لا يجب أن يُستهان به قبل أن تُلعب المباراة على ملعب مرسيدس بنز.

وأردف "نحن لسنا سُذّجا، نعلم أن الشعور العام هو أننا الفريق الأضعف، وهذا واضح. لكن هذا لا يعني أنهم يمكن أن يقضوا علينا مسبقا. سنقاتل، وهذا هو جوهر الأمر. أعتقد أن أجمل ما في مباراة الغد هو أننا كسبنا حق التواجد فيها".

وأعرب المدرب عن سعادته بأن ميسي أصبح يلعب مع ميامي وليس مع سان جرمان.

قال "كل ما يحيط بليونيل يولّد اهتماما كبيرا، ونحن الأرجنتينيون نعرف ذلك جيدا بعد كأس العالم 2022 وكل ما حصل".

وأضاف "المهم أن ليونيل بخير، وأنه يلعب معنا. أعتقد أن ذلك يمنحنا نوعا من الهدوء أكثر من أي شيء آخر. والباقي مجرد مباراة في كرة القدم".

وتحدث ماسشيرانو أيضا عن لقائه المنتظر مع مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي الذي درّبه سابقا، كما درّب ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، والأوروغوياني لويس سواريس وجوردي ألبا في برشلونة، حيث فازوا معا بالثلاثية في عام 2015.

قال "لويس من أفضل المدربين الذين عملت معهم خلال مسيرتي. تربطني به علاقة شخصية جيدة. كان أحد من أقنعوني بالبقاء في برشلونة في ذلك الوقت... هو مدرب رائع وقد أثبت ذلك مع برشلونة، ومع المنتخب الإسباني، والآن مع باريس".