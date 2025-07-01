الامارات | كيف أصبح الهلال النادي العربي الأعلى دخلاً في كأس العالم للأندية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إنجاز تاريخي، تأهل نادي الهلال السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوز مفاجئ ومذهل على مانشستر سيتي الإنجليزي، ليصبح بذلك النادي العربي الأعلى دخلاً في البطولة حتى الآن.

وكان الهلال قد خاض دور المجموعات بثبات، محققاً تعادلين وانتصاراً واحداً، قبل أن يتفوّق على مانشستر سيتي في دور الـ16 ويواصل مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

وبحسب التقديرات المالية، سيحصل الهلال على 34.2 مليون دولار نظير وصوله إلى ربع النهائي، وهو رقم مرشّح للارتفاع بشكل كبير في حال تجاوزه نادي فلومينينسي البرازيلي مساء الجمعة، حيث قد يصل دخل النادي من البطولة إلى أكثر من 55 مليون دولار، بينما يبلغ سقف المكافأة 76 مليون دولار في حال بلوغ النهائي.

وفي المقابل، خرجت 4 أندية عربية من البطولة منذ دور المجموعات، وهي: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، والعين الإماراتي، حيث لم يتجاوز دخل أي منها 12 مليون دولار، ما يكرّس تفوّق الهلال على الصعيدين الفني والمالي.

هذا الإنجاز يضع الهلال في واجهة الكرة العربية والعالمية، ويعزز مكانته كنادٍ قادر على صناعة المفاجآت داخل الملعب وخارجه.