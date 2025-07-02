الامارات | المهاجم العراقي مهند علي يقترب من الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّدت صحيفة الصباح العراقية أن نادي الوصل توصل إلى اتفاق مع اللاعب العراقي مهند علي بشأن انتقاله إلى «الإمبراطور» بداية من الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أن مهاجم نادي الشرطة العراقي سينتقل إلى «الفهود» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن الوصل توصل إلى اتفاق مبدئي مع «ميمي»، حيث سيستمر في المشاركة مع نادي الشرطة لإكمال الجولة المتبقية من دوري نجوم العراق، إضافة إلى مباريات كأس العراق، قبل أن ينتقل رسمياً إلى صفوف الوصل.

وأوضحت: «انتقال مهند علي إلى الوصل سيكون خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية، خصوصاً أن الدوري الإماراتي يُعدّ منصة قوية للاعبين الطموحين للانطلاق إلى مستويات أعلى في آسيا وخارجها، كما أن هذا الانتقال سيعزز من وجود النجوم العراقيين في الدوريات الخليجية، ويزيد من فرصهم في اكتساب خبرات جديدة».

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر (25 عاماً) قدّم مستويات رائعة مع الشرطة، إذ لعب 33 مباراة، وسجل 27 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً.

وبدأ مهند مسيرته مع أشبال نادي القوة الجوية، وحقق مع الفريق لقب الهداف في الدوري ثم اختير لتمثيل منتخب الأشبال، وحصل على أفضل هداف في بطولة ألعاب آسيا للواعدين في الصين 2013، وفي 2014 كان هدافاً لأول بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي للمنتخبات تحت 14 سنة برصيد ستة أهداف، وفي 2015 نال جائزة هداف بطولة غرب آسيا للناشئين.

وخاض «ميمي» تجربتين على سبيل الإعارة إلى ناديي الشرطة والنفط، ثم انضم إلى الدحيل القطري 2019، وأُعير إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي 2020، وإلى السيلية القطري في موسم 2020-2021، وأكمل الموسم مع نادي أريس تسالونيكي اليوناني، على سبيل الإعارة.

وعاد مهند إلى الدوري القطري ليلعب مع السيلية مجدداً موسم 2022-2023، قبل أن ينتقل إلى الشرطة في 2023.

وشارك مهند مع منتخب العراق في بطولة كأس آسيا 2019، وسجل هدفين، وتلقى بعدها عروضاً رسمية من أندية أوروبية وآسيوية، ولكن إدارة الشرطة رفضت وقتها التفريط في اللاعب.

الأهلي المصري يرفض انتقال وسام أبوعلي إلى «الإمبراطور»

الأهلي رفض التفريط في وسام أبوعلي لحاجة الفريق إلى جهوده. أ.ف.ب

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الأهلي رفض عرضاً من الوصل لضم المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي مقابل ستة ملايين دولار، مبينة أن «الإمبراطور» كان ينافس السد القطري على كسب خدمات اللاعب الدولي.

من جانبه، أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي «إكس» أكد خلاله أنه متمسك ببقاء وسام أبوعلي في صفوفه خلال الموسم المقبل، مشدداً على أنه من العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها الفريق بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: «الفلسطيني وسام أبوعلي تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، مع المدير الرياضي، تقرر عدم التفريط في وسام أبوعلي وفقاً للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة المقبلة».

. «ميمي» شارك مع فريق الشرطة في 33 مباراة، وسجل 27 هدفاً، وصنع هدفاً واحداً.