الامارات | المنتخب يعسكر في النمسا.. وكوزمين يتابع حالة اللاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد كرة القدم يتجه لإقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب الوطني في النمسا، خلال سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، علماً بأن الاتحاد الآسيوي كان قد قرر إقامة مراسم قرعة الملحق في 17 الجاري، فيما ستقام المباريات اعتباراً من أكتوبر المقبل.

ويدرس اتحاد الكرة، بالتشاور مع الجهازين الإداري والفني، أفضل الخيارات الممكنة في ما يتعلق بإعداد المنتخب، وتهيئة الأجواء الملائمة، وتوفير المتطلبات كافة التي تمكّن المدرب الروماني أولاريو كوزمين واللاعبين من أداء مهمتهم على أكمل وجه لحصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات، بعدما أخفق «الأبيض» في حصد بطاقة التأهل المباشر بحلوله في المركز الثالث، ضمن المجموعة الأولى التي تأهل منها مباشرة إلى كأس العالم كل من إيران وأوزبكستان.

من جهة أخرى، أرجأ اتحاد الكرة مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بترتيبات المعسكر، لاسيما المباريات الودية والمنتخبات التي سيلتقيها ودياً خلال فترة الإعداد، إلى ما بعد القرعة، لمعرفة هوية المنتخبين اللذين سيواجههما «الأبيض» في الملحق.

وتأهلت إلى الملحق ستة منتخبات، هي إلى جانب المنتخب الوطني كل من السعودية وقطر والعراق وعمان وإندونيسيا، وتم وضع «الأبيض» ضمن المستوى الثاني، وينتظر حسب القرعة المرتقبة أن يواجه «الأبيض» المنتخب السعودي أو القطري، ومن جهة أخرى سيواجه عمان أو إندونيسيا.

بدوره، حرص مدرب المنتخب كوزمين خلال الفترة الماضية، بمعاونة مساعديه، على متابعة الحالة البدنية والصحية للاعبي المنتخب بعد خروجهم من موسم كروي طويل، وذلك من أجل اختيار العناصر الأكثر جاهزية من الجوانب كافة لخوض المعسكر المرتقب.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن أخيراً تعيين كل من مطر الصهباني وإسماعيل راشد ضمن الجهاز الإداري للمنتخب، خلفاً للجهاز الإداري السابق بقيادة ياسر سالم ومحمد إبراهيم.

. اتحاد الكرة يدرس مع الجهازين الإداري والفني أفضل الخيارات الممكنة حول إعداد المنتخب.