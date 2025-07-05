بطولة ويمبلدون: ألكاراس بصعوبة الى ثمن النهائي وكيز تلحق بركب المودعات

الرياص - اسماء السيد - بطولة ويمبلدون (المملكة المتحدة) : بلغ الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيا عالميا الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوز شاق آخر على الالماني يان لينارد شتروف 6 1 و3 6 و6 3 و6 4 ضمن الدور الثالث الجمعة، فيما انضمت الاميركية ماديسون كيز السادسة الى ركب المودعات.

وارتكب ألكاراس 28 خطأ مباشرا في ظل أداء غير مستقر على الملعب الرئيسي، لكنه أظهر بعض اللمحات الفنية الكافية لهزيمة المصنف الـ 125 عالميا وحجز مكانه في ثمن النهائي.

وسبق لألكاراس ان عانى الامرين قبل ان يتغلب على الايطالي فابيو فونيني (38 عاما) بخمس مجموعات في الدور الافتتاحي، وقدم اداء أقل من المعتاد ايضا في الدور الثاني امام البريطاني الهاوي أوليفر تارفيت.

وقال الإسباني الشاب بعد فوزه "كنت أعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدا. كان علي أن اكون مركزا جدا. فطريقة لعبه تناسب العشب من خلال إرسالاته القوية".

وتابع "إنه أمر مربك. كي أكون صادقا، كنت أعاني عند كل نقطة على الارسال اليوم، 0 30، او عند التأخر على إرسالي".

وأضاف "أنا مسرور جدا بأنني قاتلت، وركضت من أجل كل كرة وقمت بتسديدات رائعة".

وحقق ألكاراس فوزه الـ 21 تواليا منذ خسارته امام الدنماركي هولغر رونه في نهائي دورة برشلونة في نيسان/ابريل، محققا خلال هذه الفترة ألقاب دورة روما للماسترز، بطولة فرنسا المفتوحة ودورة كوينز.

كما حقق إبن الـ 22 عاما الذي عوض تأخره بمجموعتين ليتغلب على الايطالي يانيك سينر في نهائي رولان غاروس الشهر الماضي بـ 32 من مبارياته الـ 35 على الارض العشبية.

وتعود الخسارة الاخيرة للفائز بخمس بطولات كبرى في ويمبلدون الى مواجهته سينر نفسه في الدور الرابع عام 2022.

وتأهل الاميركي تايلور فريتس الخامس الى ثمن النهائي بفوزه على الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (26) بنتيجة 6 4 و6 3 و6 7 (7/5) و6 1.

ويلتقي فريتس الذي استعد على أفضل نحو للبطولة العشبية من خلال فوزه بدورتي شتوتغارت وإيستبورن في حزيران/يونيو، الاسترالي جوردان تومسون (44) الفائز على الايطالي لوتشانو دارديري (59).

ولم يتأثر الأميركي بن شلتون المصنف عاشرا بتوقف مباراته الخميس مع الأسترالي رينكي هيجيكاتا بسبب الظلام حين كان يرسل من أجل حسمها، وبلغ الدور الثالث بفوزه الجمعة بالشوط العاشر للمجموعة الثالثة، منهيا اللقاء 6 2 و7 5 و6 4.

ويلتقي ابن الـ22 عاما في ظهوره الثاني تواليا في الدور الثالث للبطولة الإنكليزية من أصل ثلاث مشاركات مع المجري مارتون فوشوفيتش.

كما تأهل الروسي أندري روبليف (14) الى ثمن النهائي بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 7 5 و6 2 و6 3.

كيز تلحق بزميلاتها البارزات خارج البطولة

ولدى السيدات، انضمت الأميركية ماديسون كيز المصنفة سادسة عالميا الى قائمة ضحايا بطولة ويمبلدون، بعد خسارتها أمام الألمانية لورا سيغموند (104) الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث 6 3 و6 3.

وتعد ابنة الثلاثين عاما خامس لاعبة من بين الست الأوليات عالميا تودع المنافسات مبكرا.

سبق أن خرجت الأميركيتان كوكو غوف وجيسيكا بيغولا، الإيطالية جازمين باوليني والصينية جنغ تشينوين من المنافسات، فيما لا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى مستمرة.

وفشلت كيز التي هزمت سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير محرزة باكورة ألقابها الكبرى، في تخطي الدور ربع النهائي، وهي النتيجة الافضل لها في مشاركاتها الـ 11، في نادي عموم انكلترا.

بدورها، بلغت سيغموند التي تغلبت على الكندية ليلى فيرنانديز في الدور الثاني، الدور ثمن النهائي من البطولة الانكليزية للمرة الاولى.

وتعد سيغموند البالغة 37 عاما أكبر لاعبة سنا لا تزال مستمرة في البطولة، وتعود أفضل مشاركة لها في البطولات الكبرى للفردي عندما بلغت ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2020.

وتواصلت عقدة اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، في بطولة ويمبلدون، بانتهاء مشوارها عند الدور الثالث بعد خسارتها الجمعة أمام وصيفة رولان غاروس لعام 2021 الروسية المخضرمة أناستازيا بافليوتشينكوفا 6 3 و4 6 و4 6.

صحيح أن أوساكا باتت بعيدة كل البعد عما كانت عليه حين أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020، لكن حتى في أوج عطائها وقبل مشاكلها النفسية ومن ثم ابتعادها بسبب الأمومة، لم تتمكن اليابانية قط من الوصول أبعد من الدور الثالث في البطولة الإنكليزية.

ومنذ تتويجها الكبير الرابع والأخير عام 2021 في أستراليا المفتوحة، فشلت أوساكا في الذهاب أبعد من الدور الثالث في 12 مشاركة لها في الـ"غراند سلام"، فيما غابت ابنة الـ27 عاما المصنفة حاليا 53 عالميا عن منصة التتويج بالمجمل منذ البطولة الأسترالية أيضا، لكنها وصلت هذا الموسم إلى نهائي دورة أوكلاند حيث خسرت أمام الدنماركية كلارا تاوسون.

ومن جهتها، ستخوض بافليوتشينكوفا، ابنة الـ34 عاما المصنفة 50 عالميا، الدور الرابع في ملاعب نادي عموم إنكلترا للمرة الثانية، بعد أولى عام 2016 حين وصلت إلى ربع النهائي، وهي ستلتقي في اختبارها التالي البريطانية سوناي كارتال الفائزة على الفرنسية ديان باري 6 4 و6 2.