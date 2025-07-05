الامارات | الشارقة يُدشّن عهد ميلوش اليوم استعداداً لمعسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُدشّن نادي الشارقة، اليوم، عهد مدربه الجديد، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تعاقد معه لتولي تدريب الفريق لموسمين قادمين، خلفاً للمدرب السابق الروماني أولاريو كوزمين الذي انتقل إلى تدريب المنتخب.

وسيبدأ الفريق اعتباراً من اليوم تحضيراته للموسم الجديد 2025-2026، علماً بأن لاعبي الفريق خضعوا أخيراً للفحوص الطبية تمهيداً لبدء الاستعدادات للمرحلة الجديدة، على أن يخضع بقية اللاعبين اليوم للفحوص ذاتها.

وسيبدأ الشارقة تحضيراته للموسم الجديد من خلال تدريب صباحي في صالة «الجيم» عند الساعة الـ11، على أن يُقام التدريب المسائي في تمام الساعة السادسة على ملعب الفريق.

ووفقاً للبرنامج الذي اعتمدته إدارة النادي، ستستمر التدريبات الداخلية حتى الـ10 من الشهر الجاري، على أن يغادر الفريق إلى معسكره الخارجي في النمسا اعتباراً من 12 الجاري وحتى الخامس من أغسطس المقبل. وسيُقام المعسكر على مرحلتين: الأولى من 12 إلى 19 الجاري في منطقة «نيدرستريتش»، والثانية من 25 الجاري إلى الخامس من الشهر المقبل في منطقة «ستيريا».

وسيخوض الفريق، خلال المعسكر الخارجي، خمس مباريات ودية، حُدّدت تواريخها في أيام 16 و21 و26 و31 الجاري، إضافة إلى الرابع من أغسطس المقبل، على أن تُحدَّد لاحقاً أسماء الفرق التي سيواجهها الشارقة ودياً خلال المعسكر.

من جانب آخر، يتابع الجهاز الإداري والطبي والفني للفريق حالة عدد من اللاعبين الذين تعرّضوا لإصابات أخيراً، وفي مقدمتهم الحارس عادل الحوسني، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي في مايو الماضي وخضع لعملية ناجحة، وكذلك اللاعب ماجد راشد الذي أجرى عملية في أوتار عضلة الفخذ، إضافة إلى الكوري الجنوبي يومين شو الذي خضع لعملية تنظيف في الركبة.

وفي سياق متصل، تسعى إدارة النادي إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المحليين والأجانب في المراكز المختلفة، خاصة بعد انضمام اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو رسمياً أمس بعقد يمتد لموسمين، ويُنتظر أن يشارك اللاعب في التدريبات التحضيرية التي سيجريها الفريق استعداداً للموسم الجديد.