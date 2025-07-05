الامارات | إنتر يعزز هجومه بالفرنسي الشاب بوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز إنتر، وصيف الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، هجومه بضم الفرنسي الشاب أنج-يوان بوني، قادما من منافسه المحلي بارما حيث لعب منذ 2021، وذلك وفق ما أعلن السبت.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية بأن المهاجم البالغ 21 عاما وقع عقدا لأربعة أو خمسة أعوام، مقابل 23 مليون يورو مع احتمال ارتفاع قيمة الصفقة إلى 26 مليونا.

وبعدما تأسس كرويا في شاتورو، انتقل المهاجم القوي البنية إلى إيطاليا للدفاع عن ألوان بارما منذ 2021 حين كان الفريق في الدرجة الثانية قبل أن يصعد في الموسم المنصرم إلى دوري الأضواء حيث سجل الفرنسي ستة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.

وسيجتمع بوني مجددا بالمدرب الروماني كريستيان كيفو الذي خلف سيموني إينزاغي في تدريب إنتر، بعدما أشرف على الفرنسي في بارما بين شباط/فبراير وأيار/مايو الماضيين.

وسيلعب بوني بجانب الفرنسيين الآخرين ماركوس تورام وبنجامان بافار، بعدما بات اللاعب الـ26 من بلاده الذي يدافع عن ألوان "نيراتزوري".

ويحاول إنتر تأمين المساندة الهجومية لتورام والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بعد رحيل النمسوي ماركو أرناوتوفيتش في نهاية الموسم المنصرم والأرجنتيني خوان كوريا.

وأنهى إنتر الموسم خالي الوفاض، بعدما تنازل عن لقب الدوري لصالح نابولي وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة مذلة أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5، قبل أن يودع كأس العالم للأندية الإثنين بخسارته في ثمن النهائي أمام فلوميننسي البرازيلي 0-2.