الامارات | إيغور: حين ينادي «الملك» أستجيب.. أنا جاهز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو في أول تعليق له عقب عودته إلى صفوف الفريق مجدداً، إنه جاهز للظهور مع الفريق، بعدما وقّع معه أخيراً، عقداً يمتد إلى موسمين قادمين.

وأضاف إيغور كورنادو (33 عاماً) خلال مقطع فيديو بثّه الموقع الرسمي لنادي الشارقة: «عندما يحين نداء الملك لابد أن أستجيب.. أنا (شرقاوي)».

وكان نادي الشارقة قد أعلن تعاقده مع لاعبه السابق إيغور كورنادو قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي، في أولى صفقات النادي للموسم الجديد 2025-2026، لدعم صفوفه استعداداً للاستحقاقات المقبلة، سواء محلياً أو خارجياً في دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.

ويُعدّ كورينثيانز البرازيلي آخر محطات إيغور الملقب بـ«الساحر» قبل انتقاله إلى الشارقة، وكان قبله قد خاض تجربة مميزة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة، بين 2021 و2023.

وجاء التعاقد مع إيغور بعدما قادت إدارة النادي مفاوضات جادة معه أسفرت عن عودته إلى «الملك»، علماً بأن الشارقة كان قد تعاقد مع كورنادو في 2018 قادماً حينها من نادي باليرمو الإيطالي، وأمضى مع الفريق ثلاثة مواسم، قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة في 2021.

وفي حال ظهر إيغور بمستواه الفني الحقيقي الذي عرفه به الجمهور الشرقاوي، فإنه سيكون مكسباً ودعماً كبيراً للفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن إيغور كان قد انتقل من الشارقة إلى نادي اتحاد جدة، مقابل 12 مليون يورو.