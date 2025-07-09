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اتحاد اليد يشترط تفويض رسمي من الأندية لحضور إعادة قرعة دوري المحترفين

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اتحاد اليد يشترط تفويض رسمي من الأندية لحضور إعادة قرعة دوري المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 09 يوليو 2025 06:45 م

اشترط مسئولو اتحاد كرة اليد  إرسال تفويض رسمي من الأندية لحضور المندوب إعادة قرعة دوري المحترفين للرجال و المرتبط للموسم الجديد بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر  يوم 13 يوليو الجاري .

تقرر إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد  للموسم الجديد بناء على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث إن القرعة الأولى أجريت بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، إلا أن  باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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