الامارات | «غودولفين» ينشد لقب «برينسيس أوف ويلز ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينشد ممثلا فريق «غودولفين» العالمي، الجوادان «إل كوردويس» و«أرابيان كراون»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «برينسيس أوف ويلز ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب 2» لمسافة 2400 متر، الذي يجري، اليوم، بالشوط الرئيس في افتتاح مهرجان «جولاي كب» على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

كما يدفع «غودولفين» بالمهر «ماكسمايزد»، بإشراف شارلي آبلبي، للمنافسة على لقب الشوط الثاني «مملكة البحرين جولاي ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب 2» لمسافة السرعة 1200 متر عشبي.

ويتجه «إل كوردويس» إلى «نيوماركت» بعدما حقق، مطلع مايو الماضي، فوزاً كاسحاً في سباق فئة «الهانديكاب» لمسافة 12 فيرلونغ (2400 متر) ضمن مهرجان الـ«غينيز» البريطاني، وانتقاله لاحقاً إلى سباقات الفئات، وشغله المركز الثالث في سباق «أستون بارك ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» الذي جرى، في مايو الماضي، على مضمار «نيوبري»، ومن ثم في سباق «غراند كب» لفئة «ليستد» الذي أُقيم أواخر الشهر الماضي على مضمار «يورك».

بدوره، عاد «أرابيان كراون» للمشاركة هذا الموسم، بعدما أبعدته الإصابة عن السباقات في الموسم الماضي، ليحل رابعاً، مطلع مارس الماضي، في سباق «دبي سيتي أوف غولد» لخيول الفئة الثانية «جروب 2» على مضمار «ميدان» في دبي، ومن ثم سادساً في «غوردون ريتشاردز ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» الذي أُقيم، أواخر أبريل الماضي، على مضمار «ساندواون بارك» البريطاني.

ويتطلع المهر غير المهزوم «ماكسمايزد» في سباق «مملكة البحرين جولاي ستيكس» لتأكيد مستواه القوي، بعدما استهل مايو الماضي بنجاح في مشاركته الأولى في عالم السباقات، بحصوله على فوز مستحق على مضمار «هايدوك بارك»، وأتبعه، مطلع الشهر الماضي، بانتصار قوي على مضمار «أبسوم» جاء بفارق الطول ونصف الطول، على حساب المهر «هافانا هريكين» الفائز لاحقاً، في يونيو الماضي أيضاً، ضمن سباقات مهرجان «رويال آسكوت» العريق.

• المهر «ماكسمايزد» ينافس على لقب الشوط الثاني «مملكة البحرين جولاي ستيكس».