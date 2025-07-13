شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يبحث تدعيم وسط الملعب بعد تعثر المفاوضات مع ثنائى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادي البنك الأهلي عن تدعيم وسط ملعب الفريق قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد تعثر التفاوض مع ثنائي الزمالك سيد نيمار ومصطفى شلبي تحسباً لفشل الصفقة.

وأعلن البنك الأهلي تعاقده مع 6 لاعبين حتى الآن وهم، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي على خوض عدة تجارب ودية بعد الاستقرار بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم الجديد 2025-2026.

وكان البنك الأهلي أنهى المرحلة الأولى من الإعداد مساء الخميس الماضي، بعدما خاض مواجهة ودية تغلب خلالها على نظيره الأميرية بسداسية.

وجاءت أهداف البنك الأهلي عن طريق أحمد النادري، حسن أحمد، احمد ريان ، مصطفى عبد الرحيم ، أسامة فيصل"هدف ذاتى".