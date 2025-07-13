شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لحسم صفقة أحمد ربيع بشكل منفصل عن شلبي ونيمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى نادي الزمالك لحسم صفقة التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك قررت المضي قدمًا فى الصفقة بشكل منفصل عن ملف انتقال الثنائي مصطفى شلبي وسيد نيمار إلى صفوف البنك الأهلي، بعدما تعثرت المفاوضات بشأنهما بسبب عدم توصل الطرفان لاتفاق حول الرواتب الخاصة باللاعبين حال انتقالهما للفريق.

ويواصل الزمالك مفاوضاته مع إدارة البنك الأهلي لحسم انتقال أحمد ربيع، فى الوقت الذي يتمسك فيه النادي الأبيض برؤية فنية واضحة لتدعيم صفوفه، وفقًا لاختيارات الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.