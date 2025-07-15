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الامارات | 7 نجوم يبحثون عن «العودة الكبرى» في الدوري

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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  • الامارات | 7 نجوم يبحثون عن «العودة الكبرى» في الدوري 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب صافرة انطلاق موسم 2025-2026 لدوري أدنوك للمحترفين، تتزايد التطلعات نحو موسم أكثر إثارة وندية، لاسيما في ظل تحركات الأندية على صعيد التعاقدات وتغيير الأجهزة الفنية.

لكن خلف هذا المشهد تبرز قصة نجوم مرّوا بموسم باهت أو غير مستقر، وباتوا يبحثون عن استعادة البريق والعودة إلى الواجهة من جديد بعدما كانت مستوياتهم قد شهدت تراجعاً ملحوظاً في أدائهم أو أرقامهم الفنية خلال الموسم الماضي.

«الإمارات اليوم» ترصد سبعة لاعبين يملكون الإمكانات والخبرة لتقديم نسخ متجددة، واستعادة مكانتهم كأسماء لامعة في الكرة الإماراتية يتقدمهم مهاجم النصر علي مبخوت، وثنائي العين، المغربي سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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