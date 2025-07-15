قبل الصفقة المنتظرة.. البنك الأهلي يضم لاعب الزمالك 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح فريق البنك الأهلي في التعاقد مع لاعب نادي الزمالك، سيد نيمار بشكل نهائي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر، أن نادي البنك الأهلي أقنع لاعب الزمالك، بالانضمام بشكل نهائي ووقع على العقود لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر، أن الساعات المقبلة، سوف تشهد الإعلان بشكل رسمي، خاصة وأن هناك صفقة آخرى يعمل البنك الأهلي على حسمها من الزمالك وهي ضم مصطفى شلبي.

وفي المقابل، يبحث نادي الزمالك حسم صفقة أحمد ربيع من البنك الأهلي، بعدما تم الاتفاق بين الطرفين على كل شيء، ويتبقى فقط تفعيل اتفاق انضمام شلبي ونيمار لنادي البنك.