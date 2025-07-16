الامارات | مهدي قايدي ينتقل إلى النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" أن نادي النصر أنهى اتفاقه مع النجم الإيراني مهدي قايدي قادما من نادي كلباء في صفقة تُعد من أبرز الانتقالات خلال السوق الصيفي الحالي.

وقال المصدر إن "تدخلات من خارج نادي كلباء وجّهت بوصلة لاعب شباب الأهلي قايدي من كلباء إلى النصر".

وتأتي الصفقة بعد تألق كبير من قائدي مع اتحاد كلباء خلال الموسم المنصرم 2024–2025، حيث شارك في 23 مباراة بالدوري، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة، وقد كان هذا الأداء القوي السبب الرئيسي وراء رغبة النصر في ضمه لتعزيز الخط الهجومي.

يُذكر أن مهدي قائدي (مواليد 5 ديسمبر 1998، من بوشهر بطهران) حقق مكانة لافتة في دوري الخليج العربي، بعد أن ترشح لجائزة أفضل لاعب أجنبي، وحصل على لقب "نجم الدوري الإماراتي" في عدة استفتاءات جماهيرية وإعلامية ￼. ولقّب بـ“نيمار آسيا” لمهاراته في المراوغة والإبداع، وقدرته على إحداث فارق في المباريات.