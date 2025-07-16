بيلينغهام يغيب نحو ثلاثة أشهر بعد جراحة ناجحة في الكتف

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أعلن ريال مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أن لاعب وسطه الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام خضع لعملية جراحية ناجحة في الكتف تبعده عن الملاعب نحو 12 أسبوعا.

وقال النادي الملكي في بيان: "خضع لاعبنا جود بيلينغهام لجراحة ناجحة لعلاج خلع في الكتف الأيسر".

واضاف "سيبدأ بيلينغهام الآن فترة تأهيل قبل عودته إلى برنامج التعافي".

ولم يحدد ريال مدريد المدة المتوقعة لتعافيه، لكن وسائل إعلام إسبانية أفادت أنه سيستغرق حوالي 12 أسبوعا للعودة إلى الملاعب.

ويعاني بيلينغهام من ألم في كتفه منذ إصابته بخلع في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 خلال مباراة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وكان يلعب مرتديًا دعامة منذ ذلك الحين.

وأرجأ الدولي الإنكليزي العملية الجراحية حتى بعد مشاركة ريال مدريد في مونديال الأندية في الولايات المتحدة هذا الصيف، حيث وصل فريق شابي ألونسو إلى نصف النهائي عندما خسر امام باريس سان جرمان الفرنسي برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يغيب بيلينغهام عن زيارة ريال مدريد لغريمه أتلتيكو مدريد في الدوري أواخر أيلول/سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى أول مباراتين للنادي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعود اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، إلى الملاعب عندما يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في أول كلاسيكو هذا الموسم أواخر تشرين الأول/أكتوبر.

وكان بيلينغهام قال خلال مونديال الأندية: "لقد وصلت إلى مرحلة... سئمت من الدعامة، واضطراري لشدها، ووجود لاعبين آخرين يشدونها، وإعادة شدها باستمرار".