الامارات | النصر يتعاقد مع «نيمار آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدولي الإيراني، مهدي قايدي، الملقب بـ«نيمار آسيا» لمدة ثلاثة مواسم، قادماً من شباب الأهلي، في صفقة تُعد بين الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسلم قايدي قميص النصر خلال مراسم التوقيع الرسمي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالله يوسف آل علي.

وكان قايدي قد تألق بشكل كبير مع فريق كلباء، الذي لعب له على سبيل الإعارة خلال الموسم المنصرم 2024–2025، إذ شارك في 23 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، وسجل خلالها 16 هدفاً وسبع تمريرات حاسمة، وكان هذا الأداء القوي السبب الرئيس وراء رغبة النصر في ضمه لتعزيز الخط الهجومي.

يُذكر أن مهدي قائدي (مواليد الخامس من ديسمبر 1998) حقق مكانة لافتة في دوري الخليج العربي، بعد أن ترشح لجائزة أفضل لاعب أجنبي، وحصل على لقب «نجم الدوري الإماراتي» في استفتاءات جماهيرية وإعلامية عدة، ويلقّب بـ«نيمار آسيا» لمهاراته في المراوغة، وقدرته على إحداث فارق في المباريات.

وفي السياق ذاته، علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر توصل أيضاً إلى اتفاق رسمي مع نادي شباب الأهلي، لاستعارة اللاعب المالي دومبيا (22 عاماً) خلال الموسم المقبل.

ويُعد دومبيا من اللاعبين الواعدين، ويجيد اللعب في مركز الوسط، وقد برز بشكل لافت في دوري الرديف مع شباب الأهلي، ليكون ضمن قائمة الأسماء الشابة التي يعتمد عليها مستقبلاً.