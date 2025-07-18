الامارات | ياسر الدوخي يترشح لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأمين العام لاتحاد الدراجات الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للدراجات مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس الشارقة الرياضي، الدكتور ياسر عمر الدوخي، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العربي للدراجات للدورة الانتخابية 2024 – 2028، وذلك بدعم من وزارة الرياضة ومجلس الشارقة الرياضي واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للدراجات.

يذكر أن موعد انتخابات الاتحاد العربي للدراجات سيكون يوم 30 أغسطس المقبل في سلطنة عمان، وقد تم فتح باب الترشح يوم 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى ١٠ أغسطس المقبل.

ويأتي ترشح الدوخي انطلاقاً من سجل حافل بالخبرات في المجال الرياضي والإداري، حيث يشغل مناصب مهمة عدة على المستويين المحلي والعربي، من بينها الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للدراجات، وعضو لجنة التضامن بالاتحاد الآسيوي للدراجات، ومدير طواف الشارقة الدولي، إلى جانب عضويته السابقة في اللجنة التنظيمية الخليجية، وعضوية مجلس إدارة نادي الشعب الثقافي الرياضي.

وكشف الدوخي عن برنامج انتخابي طموح، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة الدراجات على مستوى الوطن العربي، مستنداً إلى رؤية واضحة تسعى إلى تعزيز الريادة العربية وتحقيق نتائج تنافسية في قارتَي آسيا وإفريقيا، بما يعكس تطور هذه الرياضة عربياً، ويدعم مكانتها على الساحة الدولية.