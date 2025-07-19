شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب مصر لكرة السلة ببطولة بيروت الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد الكرداني المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة رجال، قائمة المنتخب التي تستعد لخوض بطولة بيروت الدولية الودية والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات الأفروباسكت.

وتضم القائمة كلا من: عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبد الناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر.

ويرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

وأعلن عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، نجاحه فى استخراج جواز سفر إسماعيل مسعود، اللاعب المصري المحترف فى الدوري الإسباني، لتدعيم صفوف منتخب السلة الأول الفترة المقبلة.

أكد مصيلحي أنه يعمل على تقديم كل سبل الدعم للمنتخب الوطني، وتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين لديهم خبرات وتجارب خارجية، وكان من أبرزهم إسماعيل مسعود.

ووجه مصيلحي الشكر للجهات المسؤولة، على تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز السفر المصري للاعب، ما يتيح تواجده مع المنتخب الوطني بشكل رسمي، خلال الفترة المقبلة، وهو يعد إضافة قوية ومميزة للمنتخب المصري.

وأتم رئيس اتحاد كرة السلة أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، يسعى لإعداد كافة المنتخبات الوطنية بالشكل الأمثل، والاستفادة من جميع اللاعبين المصريين، المتواجدين بالخارج، من أجل اعادة منتخب مصر إلى منصات التتويج القارية والتي يغيب عنها منذ سنوات.