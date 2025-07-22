حارس المرمى الكوستاريكي المخضرم نافاس ينضم إلى بوماس المكسيكي

الرياص - اسماء السيد - باريس : توصل حارس المرمى الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس إلى اتفاق للانضمام إلى نادي بوماس المكسيكي، بحسب ما أعلن ناديه نيولس أولد بويز الأرجنتيني الإثنين.

وقال النادي الأرجنتيني في بيان إن بوماس دفع مليوني دولار لضم نافاس إلى الدوري المكسيكي.

وأضاف أن نافاس، البالغ من العمر 38 عاما والمتوج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني، وقع عقدا لمدة عام واحد، وقد يبدأ مشواره مع فريقه الجديد يوم الجمعة ضد كويريتارو ضمن الدوري المكسيكي.

ومن المتوقع أيضًا أن يشارك مع النادي في كأس الرابطتين الاميركية والمكسيكية الأسبوع المقبل، حيث سيواجه فريق المدرب إفراين خواريس، المدافع الدولي المكسيكي السابق، فرق أتلانتا يونايتد وأورلاندو سيتي وإنتر ميامي في دور المجموعات.

وكان نافاس انتقل الى صفوف نيولس أولد بويز قبل ستة أشهر وتحديدا في كانون الثاني/يناير الماضي ولمدة عام، لكنه قرر الرحيل هذا الصيف بعدما لعب معه 16 مباراة فقط.

وأوضحت تقارير صحافية أن نافاس كان حريصا على الانتقال إلى بوماس للعب في الدوري المكسيكي والاقتراب من موطنه كوستاريكا.

ويحتل بوماس المركز الاخير في الدوري بخسارتين في اول مرحلتين من الموسم.

وتابع النادي الارجنتيني "لم يعد كيلور نافاس لاعبا في الفريق، وسيواصل مسيرته مع بوماس المكسيكي. اتخذنا هذا القرار انطلاقا من قناعتنا الراسخة بإعطاء الأولوية لفريقنا. ويبقى الالتزام والاحترافية واحترام قيم نادينا ركائز أساسية لا غنى عنها. نؤمن إيمانا راسخا بأنه لتحقيق أهدافنا، من الضروري أن يبذل كل فرد في نادينا جهوده في الاتجاه نفسه، مع إعطاء الأولوية دائمًا للفريق على الفرد".

ورحل نافاس عن صفوف باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، حيث كان يلعب معه منذ عام 2019. شارك في 110 مباريات مع النادي الباريسي، لكنه فقد مكانه الأساسي بعد وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في عام 2021.

ولعب نافاس قبل ذلك لمدة خمس سنوات بألوان ريال مدريد وفاز معه بعشرة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2016 و2017 و2018) ومونديال الاندية اربع مرات (2014 و2016 و2017 و2018) والدوري الاسباني عام 2017 والكأس السوبر الاوروبية 2017 والكأس السوبر المحلية في العام ذاته.