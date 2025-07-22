الامارات | الوحدة يتعاقد مع لاعب الوصل كايو كانيدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع لاعب المنتخب الوطني وفريق الوصل السابق كايو كانيدو، لتعزيز القوة الهجومية للفريق الأول.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب الخبير كايو في "موطن الأبطال"، متمنياً لهُ التوفيق والنجاح خلال استحقاقات الموسم المقبل.

وأعرب كايو كانيدو عن فخره بالإنضمام إلى «كتيبة العنابي»، متقدماً بجزيل الشكر إلى قيادة النادي على الثقة الكبيرة، مؤكداً استعداده وتطلعه إلى تقديم موسم رياضي ناجح.