شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع يوسف نادر حارس مرمى بيراميدز لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندريمع يوسف نادر حارس مرمى بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري تعاقد مع يوسف نادر الحارس الشاب تحسبا لرحيل أحد الثنائي صبحي سليمان وأحمد دعدودر، لاسيما وأنهم يمتلكان عروضاً من أندية في الدوري المصري الممتاز.

ويملك الاتحاد السكندري أربعة حراس مرمى بعد التعاقد مع يوسف نادر وهم محمود جنش وصبحي سليمان وأحمد دعدور.

في سياق جديد، علق مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري على حقيقة التفاوض مع التونسي أحمد الجفالي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر.

وأكد مصدر داخل نادي الاتحاد أن اسم الجفالي تم عرضه على أحمد سامي المدير الفني لزعيم الثغر، ولكنه رفض ضم اللاعب بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وصعوبة الاستفادة منه في الفترة الموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن الاتحاد أغلق الباب أمام فكرة ضم الجفالي، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، بناء على وجهة نظر أحمد سامي المدير الفني.

في سياق آخر، تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء امس، الإثنين، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر الفريقين ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وكان زعيم الثغر قد واجه مالية كفر الزيات في أولى تجاربه الودية خلال معسكره المغلق في مدينة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من برنامج التأهيلي.