"لعنة راغب علامة" تضرب مصر.. تسبب في تدمير نجم الزمالك!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أطلق المصريون على الأحداث الأخيرة التي ظهر خلالها نجم الغناء العربي واللبناني راغب علامة "لعنة راغب"، فقد تسبب في جدل اجتماعي واخلاقي كبير في العالمين الواقعي والافتراضي على المستويين المصري والعربي، بعد ظهوره في حفلات الساحل الشمالي بمصر وهو يقبل فتيات "معجبات" بطريقة صادمة على المسرح، مما أدى إلى إيقافه عن الغناء في مصر وتحويله إلى التحقيق.

ولم تقتصر "لعنة راغب" على هذا الجانب، بل امتدت إلى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، والذي حضر حفل راغب علامة في الساحل الشمالي بمصر قبل أيام، وذلك بعد هروبه من المعسكر التدريبي لفريق الزمالك، بداعي أنه خرج لزيارة عمه المريض.

راغب عم فتوح.. كوميديا سوداء

وتسبب ذلك في انتشار كوميكس وصور افتراضية مصنوعة لراغب علامة واللاعب أحمد فتوح، مع عنونتها بـ"راغب عم فتوح"، في إشارة ساخرة إلى تورط لاعب الزمالك في الكذب للخروج من المعسكر التدريبي.

وبعد انتشار بعض الصور الحقيقية لفتوح أثناء حضوره حفل راغب علامة، قررت إدارة النادي الحالته للتحقيق، وإيقافه، مع تغريمه مليون جنيه، وتردد أن هناك قرار لم يتم اعلانه رسمياً يقضي ببيع اللاعب، وعدم استمراره مستقبلاً في صفوف الزمالك، خاصة أنها ليست الواقعة الأولى له، فهو يملك سجلاً سيئاً، وسبق له الظهور في بعض الحفلات، فضلاً عن السهر وعدم الانضباط، كما تسبب في مقتل مواطن مصري العام الماضي، حينما صدمه بسيارته وهو تحت تأثير المخدرات.

إمام عاشور يفلت من اللعنة

وحضر نجم الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور نفس الاحتفالية في الساحل الشمالي للنجم راغب علامة، مما تسبب في غضب جماهيري أيضاً، ولكن أحد المصادر داخل النادي الأهلي أكد أن امام عاشور ليس ضمن معسكر النادي في تونس، بل يقوم بتأهيل من الاصابة، ولا توجد مشكلة في حضوره مثل هذه الحفلات، فهو ليس منضماً للفريق في الوقت الراهن.