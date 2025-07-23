الامارات | «اليوم الرياضي المفتوح» في حتا يستقطب 3000 مشارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف منطقة حتا فعاليات «اليوم الرياضي المفتوح»، ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي يُنظّمها مجلس دبي الرياضي، يوم الأحد المقبل، بدعم من اللجنة العليا لتطوير منطقة حتا، وبالتعاون مع عدد من الشركاء التنظيميين، ويشارك فيها أكثر من 3000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، في أجواء رياضية وترفيهية مشوقة.

وقال مجلس دبي الرياضي في صحافي: «تتضمن فعاليات (اليوم الرياضي المفتوح)، مسابقات الكاياك التنافسية والترفيهية المجانية الموجهة لجميع أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم البدنية، كما تشمل الفعاليات سباق الجري الذي تُنظّمه سوبر سبورت في سد حتا، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتنافسية المتنوعة».

وتشهد فعاليات الصيف في حتا تنظيم العديد من النشاطات الرياضية، من أبرزها «دورة حتا الرياضية الصيفية» التي تتواصل حتى 31 الجاري، بتنظيم شركة حتا للألعاب الرياضية في قاعة تنمية المجتمع، وتشمل: بطولة المؤسسات لكرة القدم، وبطولة البلاي ستيشن، ومهرجان كرة القدم للصغار، ومسابقة المشي لكبار المواطنين، وبطولة الريشة الطائرة للفتيات، وبطولة كرة الطائرة للفتيات، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة ثقافية في النادي، وجلسة حوارية مع مجالس الشباب في حتا، وركوب الخيل، وجولة ترفيهية في حتا للعسل للأطفال، كما تقام مسيرة المشي الليلي (هايك) في أغسطس المقبل التي تقام في وادي هب، وفعالية اليوغا في سد حتا.

وتتميّز فعاليات حتا بتنوعها وجاذبيتها، حيث تمنح المشاركين تجربة رياضية فريدة وسط الطبيعة الخلابة والتضاريس الجبلية الساحرة في منطقة حتا.

وتُعدّ مبادرة «صيفنا رياضي» من المبادرات الرائدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مختلف مناطق الإمارة، وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة يومي للمواطنين والمقيمين والزوّار على حد سواء، وجعل النشاط البدني جزءاً لا يتجزأ من نمط الحياة اليومية في دبي.

وتضم المبادرة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية التي تشمل الجري في المراكز التجارية، والرياضات الشاطئية والثلجية والبحرية والجبلية، إلى جانب أنشطة مخصصة للسيدات وأصحاب الهمم، والبطولات التنافسية، والمعسكرات التدريبية، والفعاليات الترفيهية العائلية.