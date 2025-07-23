شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجدد مفاوضاته مع حسام حسن لتدعيم صفوفه الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتفاوض مسئولو نادى الاتحاد السكندري مع حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي ، بناء على وجهة نظر أحمد سامي الذي يثق في اللاعب الذي سبق له تدريبه من قبل في صفوف سموحة، ويراه الحل الأنسب لحل أزمة الهجوم في صفوف زعيم الثغر.

ونجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع 10 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي ، وهم كلا من محمود عجيب مهاجم ديروط ومحمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمد سامي ونور علاء وعبد الرحمن بودي لاعبي سيراميكا ويوسف نادر حارس مرمى بيراميدز وجون ايبوكا مهاجم المصري السابق، و النيجيري إسحاق سافيور وأحمد محمود لاعب الزمالك.

ويسابق مسئولو الاتحاد الزمن من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، وتدعيم صفوفه بشكل قوي قبل انطلاق منافسات الدوري المصري.

في شأن مغاير، تعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندري مع يوسف نادر حارس مرمى بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر ، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في الموسم الجديد.

يذكر أن نادي الاتحاد السكندري تعاقد مع يوسف نادر الحارس الشاب تحسبا لرحيل أحد الثنائي صبحي سليمان وأحمد دعدودر، لاسيما وأنهم يمتلكان عروضاً من أندية في الدوري المصري الممتاز.

ويملك الاتحاد السكندري أربعة حراس مرمى بعد التعاقد مع يوسف نادر وهم محمود جنش وصبحي سليمان وأحمد دعدور.

في سياق جديد، علق مصدر داخل نادي الاتحاد السكندري على حقيقة التفاوض مع التونسي أحمد الجفالي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما ارتبط اسمه بالانضمام لصفوف زعيم الثغر.