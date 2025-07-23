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ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور

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  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 1/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 2/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 3/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 4/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 5/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 6/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 7/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 8/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 9/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 10/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 11/12
  • ريبيرو يركز على التدريبات البدنية في مران الأهلي الصباحي بتونس.. صور 12/12

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القاهرة - سامية سيد - حرص خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على التركيز على التدريبات البدنية للاعبين خلال مران الفريق الأحمر صباح اليوم الأربعاء في معسكره الخارجي بدولة تونس ، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويبحث ريبيرو رفع الكفاءة واللياقة البدنية للاعبي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد ، والوصول بكل اللاعبين لأعلى فورمة فنية وبدنية قبل بدء منافسات في أغسطس المقبل.
في شأن جديد ، يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل الانتهاء من ملف تسويق أحمد عبد القادر لاعب الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما استقر مسئولي القلعة الحمراء على تسويقه عقب خروجه من حسابات الإسباني خوسيه ريبيرو، وبات اللاعب صداع في رأس مسئولي الأهلي في الفترة الأخيرة.


ويبحث الأهلي تسويق عبد القادر لأحد الأندية الخارجية الراغبة في ضم اللاعب، وحال عدم التوصل إلى عروض طيبة سيقرر الجهاز الفني بقاء اللاعب وقيده في قائمة الموسم الجديد.

في ذات السياق، تعهّد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي لإدارة النادي بإحضار عرض خارجي خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للرحيل عن القلعة الحمراء في غضون أيام، بعدما وصلت علاقته بإدارة النادي إلى طريق مسدود.

وأكد عبد القادر لإدارة القلعة الحمراء أن وكيل أعماله يبحث عن عرض جيد خارجياً، حيث يميل إلى استكمال تجربة اللعب فى الخارج، بعدما لعب موسماً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة، وعاد للأهلي بنهاية الموسم الماضي.

ويترقب الأهلي إنهاء ملف عبد القادر ورحيل اللاعب إلى أحد الأندية الخارجية أو الداخلية ليتم إسدال الستار على هذا الملف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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