نابولي وغلطة سراي يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة ضم أوسيمهن نهائيا (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - روما : بات نابولي وغلطة سراي، بطلا الدوريين الإيطالي والتركي لكرة القدم تواليا، قريبين جدا من حسم صفقة حصول الأخير على خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن نهائيا، وذلك وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.

وتوج أوسيمهن الموسم الماضي بلقب الدوري التركي بألوان غلطة سراي الذي انتقل إليه في أيلول/سبتمبر على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة النادي الجنوبي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه.

انضم ابن الـ26 عاما لغلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق، وتألق في صفوفه بتسجيله 37 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة خاضها في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.

ورغم الحديث عن رغبة أندية عدة بالحصول على خدمات النيجيري، بينها يوفنتوس الإيطالي، حسم أوسيمهن أمره وقرر التوقيع نهائيا مع غلطة سراي.

وأفادت التقارير في إيطاليا بأن الناديين في طور التوقيع حاليا على المستندات اللازمة لاتمام الصفقة بينهما قبل عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وبموجب الاتفاق، تبلغ صفقة التعاقد مع أوسيمهن بشكل نهائي 75 مليون يورو، أي قيمة البند الموجود في عقده من أجل التخلي عنه، على أن يدفع النادي التركي 40 مليونا الآن وإكمال المبلغ المتبقي بحلول نهاية 2026، مع شرط يسمح لنابولي بالحصول على 5 ملايين يورو كإضافات و10 بالمئة من قيمة بيع اللاعب مستقبلا.