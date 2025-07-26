الامارات | انضمام 8000 طالب وطالبة إلى برنامج «الشطرنج المدرسي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج انضمام 8000 طالب وطالبة إلى برنامج «الشطرنج المدرسي»، وتأهيل 262 معلماً على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة.

وأكد الاتحاد، في بيان له أمس، بمناسبة الإعلان عن نتائج البرنامج، مشاركة 180 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في المشروع، وتزويد 117 منها بأدوات الشطرنج، وتوسيع نطاق البرنامج خلال الموسم الجديد، ليشمل جميع المدارس في الدولة، بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية المختلفة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد تريم مطر تريم، إن الشغف الكبير باللعبة، وتزايد الإقبال على البرنامج، والرغبة من المعلمين في تعلم مهارات الشطرنج، لنقلها إلى الطلبة، من أبرز أسباب نجاحه حتى الوقت الحالي، إضافة إلى مشاركة 2654 طالباً وطالبة في سبع بطولات تم تنظيمها أخيراً، وإقامة ست دورات على مستوى المدارس.

وأعلن عن التنسيق مع الاتحاد الدولي في تنفيذ البرنامج، وتوقيع اتفاقات تعاون مع عدد من الاتحادات الدولية، وزيارة بلدان أوروبية، لاستعراض تجاربها العالمية في مشروع الشطرنج المدرسي، إضافة إلى توفير كتابين، حيث تم تخصيص الأول للمعلمين حول كيفية إعداد الطالب وتأهيله، والثاني للطلبة بهدف تعلم قواعد اللعبة، وتمكين الأندية لاحقاً من ضمهم إلى صفوفها.