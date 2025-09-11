شكرا لقرائتكم خبر «الإحصاء»: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5 % في يوليو 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر يوليو من 2025 بنسبة 6.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج النشرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لشهر يوليو 2025، أن مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاع بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7%.

وأفادت بارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.9%، وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا بنسبة 8.5%، مقارنة بشهر يوليو من العام السابق.

ووفقا للأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أشارت النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر يوليو 2025 بنسبة 7.8%، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.