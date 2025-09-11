شكرا لقرائتكم خبر حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودع برنامج حساب المواطن أمس 3 مليارات ريال مخصص دعم سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 253 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالا.

وأشار إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 89%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.