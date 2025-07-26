شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الوطنى تحت 16 سنة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المنتخب الوطنى تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف معسكرًا مفتوحًا اليوم بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار تحضيراته للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا التي تنطلق أوائل نوفمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 عامًا 2026.

اختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسين عبد اللطيف 74 لاعبًا سينضمون للمعسكر على مرحلتين.. المرحلة الأولى تبدأ اليوم وتستمر حتى الإثنين المقبل، وتضم 36 لاعبًا جديدًا، منهم 4 حراس مرمى سيشاهدهم الجهاز الفني لأول مرة، وذلك للوقوف على قدراتهم الفنية والبدنية والاستعانة بمن يصلح منهم للانضمام للقوام الأساسى.

وتبدأ المرحلة الثانية من الثلاثاء حتى الخميس المقبل وتضم 38 لاعبًا من الهيكل العام للمنتخب بهدف مراجعة التعليمات الفنية لهم استعدادًا للمرحلة المقبلة التي ستشهد تصفية العدد حتى الوصول للهيكل الأساسى للمنتخب.

المعسكر يقام تحت هدف توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة للجميع لإثبات جدارتهم بارتداء تيشيرت المنتخب، ويأتي بعد أيام قليلة على انتهاء معسكر مشابه ضم 40 لاعبًا ممن ينشطون في أندية خارج مصر وهى سابقة جديدة أثمرت ظهور 4 عناصر جديدة أثبتت جدارتها بالدفاع عن ألوان المنتخب خلال الفترة القادمة مع إمكانية منح فرص أخرى للمزيد من المواهب.

من ناحية أخرى، تترقب جماهير كرة القدم مباريات منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما في بطولة كأس العالم، التي تستضيفها تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي:



مصر ضد اليابان:

التاريخ: 27 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

مصر ضد نيوزيلندا:

التاريخ: 30 سبتمبر 2025 التوقيت: 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة (5:00 مساءً بتوقيت تشيلي)

مصر ضد تشيلي:

التاريخ: 3 أكتوبر 2025 التوقيت: 3:00 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 4 أكتوبر (8:00 مساءً بتوقيت تشيلي يوم 3 أكتوبر)