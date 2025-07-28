شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسباحة الفنية يحقق المركزين الـ13 و15 فى بطولة العالم بسنغافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للسباحة الفنية نتائج مشرفة خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليًا في سنغافورة، وذلك بعدما حصد المركز الـ13 فى منافسات الفرق الفني، والمركز الـ15 في منافسات فرق الأكروبات، وسط مشاركة 26 منتخبًا يمثلون نخبة الدول في رياضة السباحة الفنية (السباحة التوقيعية سابقًا).

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على التطور المستمر لرياضة السباحة الفنية في مصر، خاصة مع وجود قاعدة من العناصر الشابة التي تقدم أداءً متوازنًا رغم قوة المنافسة العالمية وتفوق منتخبات الدول الكبرى مثل اليابان، إسبانيا، أوكرانيا، وكندا.



وجمع المنتخب المصري 173.6470 نقطة، ليحتل المركز 15 بفارق بسيط خلف منتخب بيلاروسيا الذي جاء في المركز 12 والأخير بين الفرق المتأهلة إلى نهائي البرنامج الأكروباتي.



ورغم عدم التأهل إلى النهائي، فإن الأداء المصري حظي بإشادة فنية بعد ظهوره بقوة وسط كوكبة من المنتخبات الكبرى في اللعبة، ليؤكد على التطور المستمر في مستوى المنتخب الوطني وقدرته على المنافسة الدولية.



وشهدت منافسات البرنامج الأكروباتي مستويات مرتفعة من الأداء الفني والحركي، وظهرت مصر بصورة مشرفة، تعكس العمل الكبير الذي يبذله الجهاز الفني واللاعبات من أجل تطوير هذا التخصص الفني الدقيق ضمن ألعاب السباحة.



وتعد هذه المشاركة إحدى المحطات المهمة في مسيرة المنتخب نحو تعزيز حضوره العالمي وتطوير الأداء استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.