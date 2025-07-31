شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من الشباب والرياضة لمتابعة عدد من الأندية بمحافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء العمل على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، تحرص وزارة الشباب والرياضة على المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير ، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع.

وتوجهت لجنة من الرقابة والمعايير بالوزارة للتفتيش المالي والإداري على عدد من الأندية بمحافظة بورسعيد ( نادي الجمارك -نادي بورفؤاد - نادي الغزل - منطقة كرة القدم ببورسعيد - منطقة الكارتيه) للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.

تأتي هذه المتابعات ضمن خطة العمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية،والتي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قام بجولة تفقدية داخل محافظة بورسعيد، بافتتاح 5 ملاعب جديدة بعدد من مراكز الشباب، والتي تنفذها الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية بالوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الشبابية والرياضية، وشملت الافتتاحات ملعب خماسي بمركز شباب كفر غطاطي، وملعب نجيل صناعي ثلاثي وملعب خماسي بمركز شباب ساقية مكي، وملعب خماسي وملعب سداسي بمركز شباب جزيرة الدهب.