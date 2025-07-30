الامارات | 3 مواهب من أصول عربية ترسم خارطة مستقبل الكرة في برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي برشلونة الصيف الجاري، مع السوري الأصل روني بردعجي قادماً من نادي كوبنهاغن، ليصبح ثالث المواهب من أصول عربية، المتوقع لها خلال المواسم المقبلة، رسم الخارطة المستقبلية للفريق الأول في النادي "الكتالوني" العريق.

وانضم بردعجي (19 عاماً) السويدي الجنسية، والمولود في الكويت لعائلة سورية، لقائمة التعاقدات التي أبرمها برشلونة مؤخراً، للعب مع فريق "الرديف"، وتضم الكرواتي لوفر شفلي من الأصول الجزائرية.

كما تضم القائمة المستقبلية، للنادي "الكتالوني"، أدام قروال (12 عاماً) المنحدر من أصول مغربية، ويعد من أبرز المواهب المنتسبة لمدرسة برشلونة "لاماسيا"، ومرشح بقوة للسير على خطى النجم الأول الحالي لمنتخب إسبانيا والفريق الأول لنادي برشلونة لامين يامال الذي يملك الجنسية المغربية عن والده، لكنه اختار اللعب بالجنسية الإسبانية.

وينتظر بردغجي الذي قدم مستوى جيد خلال مشاركته برفقة برشلونة في اللقاء الودي أمام فيسيل كوبي الياباني، وسجل هدفاً رائعاً، موسمه الجديد مع "رديف برشلونة" على أمل أن يتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة المدرب هانزي فليك في حال ظهوره بشكل جيد.

بدوره قدم لوفرو شفلي من نادي كوستوسيا زغرب الكرواتي، ويتعين على ابن الـ 18 ربيعاً، ويتوقع منه تقديم أداء طيب مع فريق الرديف، خصوصاً أن العديد من المهتمين بمتابعته يلقبونه بـ "لوكا مودريتش الجديد"، بجاب مراقبته من قبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أمل إقناعه باللعب للمنتخب الجزائري الأول، لكونه يحمل الجنسية الجزائرية عن طريق والده.

وأبهر أدم قروال مدربيه، جميع مدربيه منذ التحاقه بمدرسة شبان نادي برشلونة عام 2023، وسبقها قروال المولد في ألمانيا، بخطفه الأضواء مع الفئات الصغرى لفريق إيندهوفن الهولندي، حين رافق عائلته للعيش في هولندا.

ويشبه العديد من مسؤولي المراحل السنية في برشلونة، أدام قروال لاعب مركز الوسط المهاجم، بأسلوب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويحمل قروال ثلاث جنسيات، هي المغربية، والألمانية، والإسبانية.

ويذكر أن المنتخب المغربي الأول، يضم ثلاثة لاعبين ظهروا بقميص برشلونة، هم المدافع شادي رياض، والمهاجمان وعبد الصمد الزلزولي، وإلياس أخوماش، كما سجل سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مغادرة الألماني ذو الأصول العراقية نوح درويش قائمة الفريق "الرديف" بانتقاله إلى فريق شتوتغارت الألماني.