الامارات | بايرن ميونيخ يتعاقد مع لاعب ليفربول لويس دياز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بايرن ميونيخ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أمس، تعاقده مع الجناح الكولومبي، لويس دياز، لأربع سنوات، قادماً من ليفربول.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن بايرن دفع نحو 75 مليون يورو (86.67 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات الدولي الكولومبي (28 عاماً).

وكان عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027.

وانتقل دياز إلى ليفربول من بورتو البرتغالي، مقابل نحو 50 مليون يورو في يناير 2022.

وشارك دياز في 148 مباراة على مدار أربعة مواسم مع ليفربول، وسجل 41 هدفاً، وقدّم 23 تمريرة حاسمة.