شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جودون شيكا : اللاعب مستمر مع مودرن سبورت ولا يوجد مفاوضات مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبدالحميد عادل وكيل جودوين شيكا لاعب مودرن سبورت أن كل ما تردد عن تلقى اللاعب عرضاً من نادي غزل المحلة لضمه خلال فترة الإنتقالت الصيفيةالجارية ، غير صحيح ، موضحاً أن اللاعب مُستمر مع مودرن سبورت ولا نية لرحيله.

وأوضح عبدالحميد عادل أن كل هذه الشائعات التي ترددت بشأن عرض اللاعب على غزل المحلة غير صحيحة خاصة وأن مودرن سبورت تعاقد مع اللاعب حديثا فكيف يرحل؟ مؤكداً أن اللاعب مُستمر حتى نهاية عقده مع مودرن سبورت الذي فضل الانتقال اليه عن باقي العروض التي تلقاها في الموسم الماضي".

وقال وكيل جودوين أن اللاعب سعيد بالتواجد مع مودرن سبورت ولديه طموح كبير بالتألق مع الفريق في الدوري هذا الموسم".

وتعاقد نادى مودرن سبورت مع النيجيري جودون شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة أنتقال حر لمدة 3 سنوات.

ويفتتح فريق مودرن سبورت مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز بمواجهة الأهلى في الجولة الأولى يوم السبت الموافق 9 أغسطيس المقبل على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتسعى إدارة مودرن سبورت للتعاقد مع اللاعبين المتميزين، استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة مجدى عبد العاطى، من أجل التواجد فى المربع الذهبى والعودة للمشاركة فى البطولات الأفريقية مرة أخرى.