الكأس السوبر الأوروبية: باريس سان يقلب الطاولة على توتنهام ويحرز اللقب بركلات الترجيح

الرياص - اسماء السيد - Udine (إيطاليا) : أحرز باريس سان جرمان الفرنسي الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم بعد ان قلب تخلفه أمام توتنهام الإنكليزي 0 2 الى تعادل 2 2 في الوقت الأصلي ثم الى حسم النتيجة بركلات الترجيح 4 3 الاربعاء في مدينة أوديني الإيطالية.

تقدم توتنهام بهدفي الهولندي ميكي فان دي فين (39) والارجنتيني كريستيان روميرو (48)، قبل ان يسجل سان جرمان هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق البديلين الكوري الجنوبي كانغ إن لي (85) والبرتغالي غونسالو راموش (90+4).

وبات سان جرمان أول فرنسي يحرز لقب هذه المسابقة.

وتجمع الكأس السوبر الأوروبية بين بطل الدوري الأوروبي وبطل يوروبا ليغ.

وكان سان جرمان سحق إنتر الايطالي 5 0 في نهائي دوري الابطال، في حين تغلب توتنهام على مواطنه مانشستر يونايتد 1 0 في نهائي يوروبا ليغ.

خاض حارس مرمى سان جرمان الجديد لوكا شوفالييه المنتقل اليه الاسبوع الماضي من ليل اول مباراة رسمية له على حساب الايطالي جانلويجي دوناروما المستبعد من التشكيلة لعدم التوصل الى اتفاق بتمديد عقده، وسيغادر على الارجح العاصمة الفرنسية قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية مطلع الشهر المقبل.

في المقابل، غاب عن سان جرمان لاعب وسطه البرتغالي جواو نيفيش الموقوف، في حين قرر المدرب الاسباني لويس انريكه اشراك الجناح ديزيريه دويه على الجهة اليسرى في وسط الملعب بدلا من الاسباني فابيان رويس، في حين شارك الثلاثي الهجومي عثمان ديمبيليه كرأس حربة يعاونه على الجناحين وبرادلي باركولا والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

في المقابل، غاب لاعب الوسط المهاجم في توتنهام جيمس ماديسون لاصابة خطرة في ركبته ستبعده على معظم فترات الموسم المقبل. وشارك في صفوف توتنهام لاعباه الجديدان البرتغالي جواو بالينيا والغاني محمد قدوس.

وقاد توتنهام مدربه الجديد الدنماركي توماس فرانك الذي حل بديلا عن الاسترالي أنج بوستيكوغلو المقابل من منصبه اواخر الموسم الماضي على الرغم من قيادة الفريق الى احراز الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

وباستثناء خسارته نهائي كأس العالم للأندية امام تشلسي 0 3، حقق سان جرمان موسما استثنائيا باحرازه 5 القاب منذ مطلع العام الحالي، وهي الدوري الفرنسي والكأس المحلية بالاضافة الى التتويج بدوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، وكأس الابطال الفرنسية والكأس السوبر اليوم.

دخل سان جرمان المباراة من دون ان يخوض اي مباراة تجريبية وذلك بعد مشاركته في كأس العالم للأندية وخسارته النهائي امام تشلسي 0 3 منتصف تموز/يوليو، في حين بدأ توتنهام استعداداته للموسم المحلي الجديد الذي ينطلق الجمعة مبكرا وخاض بعض المباريات كان أبرزها فوزه على أرسنال جاره في شمال لندن 1 0 قبل ان يتعرض لخسارة قاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني برباعية نظيفة.

كانت الفرصة الاولى لتوتنهام بعد مرور 23 دقيقة عندما قاد قدوس هجمة مرتدة سريعة اثر انتزاعه الكرة من ديمبيليه في منتصف الملعب قبل ان يمرر كرة امامية باتجاه المهاجم البرازيلي ريشارليسون فأطلقها الاخير قوية من خارج المنطقة لكن شوفالييه كان لها بالمرصاد.

ونجح توتنهام في محاولته الثانية عندما رفع حارس مرماه الإيطالي غولييلمو فيكاريو الكرة داخل المنطقة وصلت فيها الكرة الى بالينيا سددها تصدى لها شوفالييه ثم ارتدت من العارضة وتهيأت امام المدافع الهولندي ميكي فان دي فين (39).

وفقد سان جرمان الكرة على مشارف منطقته فسدد ريشارليسون كرة قوية لكن شوفاليه تدخل مرة جديدة منقذا الموقف مطلع الشوط الثاني.

لكن الفريق اللندني نجح تعزيز تقدمه بعدها بقليل عندما تابع مدافع توتنهام وقائده الجديد الأرجنتيني كريستيان روميرو كرة رأسية داخل المنطقة اخطأ شوفالييه تقديرها لتدخل شباكه (48).

وسجل باركولا هدفا لكنه لم يُحتسب بداعي تسلل زميله رويس (66).

بديلان سوبر

وأعاد البديل الكوري كانغ إن لي الأمل لسان جرمان عندما قلص النتيجة بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة فسكنت الزاوية السفلى لمرمى توتنهام (85).

ونجح البديل الأخر راموش في ادراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية مستغلا تمريرة ديمبيليه العرضية ليفرض اللجوء الى ركلات الترجيح في نهاية الوقت الاصلي.