أسطورة كرة المضرب بورغ يكشف معركته مع السرطان في سيرته الذاتية

الرياص - اسماء السيد - ستوكهولم : قال أسطورة كرة المضرب السويدي بيورن بورغ في كتاب سيرته الذاتية المرتقب، إنه مصاب بالسرطان، وفقا لمقتطف نُشر على موقع "أمازون" الإيطالي الخميس.

وجاء في المقتطف الإيطالي على الموقع "حتى التحدي الأخير، الأهم، الذي لم ينتهِ بعد، ضد السرطان"، رغم أن مقدمة النسخة الإنكليزية من الكتاب لا تحتوي على أي إشارة إلى المرض.

وأفادت صحيفة "إكسبريسن" السويدية أن بورغ مصاب بسرطان البروستات.

هيمن بورغ الذي بلغ عامه الـ69 في حزيران/يونيو، على بطولتي ويمبلدون ورولان غاروس في سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي.

وتُوّج بورغ في رولان غاروس ست مرات بين عامي 1974 و1981، وويمبلدون خمس مرات متتالية بين 1976 و1980. كما بلغ نهائي فلاشينغ ميدوز أربع مرات لكنه خسر في جميعها. قاد أيضا منتخب بلاده للظفر بكأس ديفيس للمرة الأولى في عام 1975.

وبعد أن نادرا ما شارك في عام 1982، اعتزل بورغ بشكل مفاجئ في بداية عام 1983 وهو لا يزال في سن الـ26.

في عام 1991، عاد بورغ لفترة قصيرة إلى الملاعب مستخدما مضربا خشبيا قديما.

ولم تردّ دار النشر السويدية "نورستدتس" التي تتولى نشر الكتاب، على طلبات التعليق المقدمة من وكالة فرانس برس.

من المقرر أن يُنشر الكتاب الذي يحمل عنوان "نبضات قلب" باللغة الإنكليزية في 18 أيلول/سبتمبر.