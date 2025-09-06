اخبار الرياضه

أن بي ايه: ثاندر يخسر لاعبه الصاعد سوربر لموسم بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : سيغيب ابن التاسعة عشرة توماس سوربر الذي اختاره أوكلاهوما سيتي ثاندر، بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، ليحمل ألوانه من المركز 15 لدرافت اللاعبين الصاعدين، طوال موسم 2025 2026 بسبب إصابة في ركبته.

وأعلن ثاندر الجمعة أن لاعب الارتكاز المساند عانى من قطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى، خلال التمارين الإعدادية للموسم في أوكلاهوما سيتي.

وقال ثاندر في بيان إن سوربر سيغيب عن موسمه الأول في دوري أن بي ايه.

وانتقل سوربر، المنحدر من ليبيريا، بعد موسم في جامعة جورجتاون حيث خاض 24 مباراة بلغ معدله 14.5 نقطة و8.5 متابعات و2.4 تمريرتين حاسمتين وصدتين.

