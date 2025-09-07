فوز كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة وديا استعدادا لكأس العالم

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تغلبت كوريا الجنوبية على الولايات المتحدة 2 0 في مباراة ودية في نيو جيرزي ضمن اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف عام 2026.

تألق في المباراة مهاجم كوريا الجنوبية ونادي لوس أنجليس أف سي الأميركي هيونغ مين سون الذي سجل هدفا وصنع آخر.

افتتح سون التسجيل في الدقيقة 18 بتسديدة بيسراه من زاوية ضيقة قبل ان يمرر كرة حاسمة ليضيف لي دونغ غيونغ الثاني بكرة بكعبه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأعرب مدرب المنتخب الأميركي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عن أسفه لنتيجة المباراة بقوله "كنا أفضل من كوريا الجنوبية لكن عندما لا ننهي الهجمات تصبح الأمور معقدة".

وأضاف "على الرغم من النتيجة، تطور آداء الفريق منذ نهائي الكأس الذهبية (خسره امام المكسيك) مع مجموعة جديدة من اللاعبين ويتعين علينا ان نكون ايجابيين".