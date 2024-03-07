الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزارة التجارة والتموين تستعيدالربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

وزارة التجارة والتموين تستعيدالربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني

أعلنت وزارة التجارة والتموين انها تمكنت من استعادة الربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني .

وقال (لسونا )وزير التجارة والتموين الاستاذ الفاتح عبد الله يوسف ان هذا الربط يسهل عمل المصدرين والمستوردين موضحا ان الوزارة بذلت جهود مقدرة  طيلة هذه الفترة لاستعادة هذا الربط والنظام مع بنك السودان.

واضاف ان الوزارة مستمرة ايضا في ربط  سجل المصدرين والمستوردين بالشبكة مع الجمارك وذلك لتطوير البيانات الخاصة باصحاب السجلات حتى يتسنى لهم العمل بطرق علمية جيدة.

سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة والتموين تستعيدالربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا