وزارة التجارة والتموين تستعيدالربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني

أعلنت وزارة التجارة والتموين انها تمكنت من استعادة الربط مع نظام الصادر والوارد الالكتروني .

وقال (لسونا )وزير التجارة والتموين الاستاذ الفاتح عبد الله يوسف ان هذا الربط يسهل عمل المصدرين والمستوردين موضحا ان الوزارة بذلت جهود مقدرة طيلة هذه الفترة لاستعادة هذا الربط والنظام مع بنك السودان.

واضاف ان الوزارة مستمرة ايضا في ربط سجل المصدرين والمستوردين بالشبكة مع الجمارك وذلك لتطوير البيانات الخاصة باصحاب السجلات حتى يتسنى لهم العمل بطرق علمية جيدة.

سونا