رئيس الوزراء يؤكد أهمية احكام العملية التعدينية وفقًا لرؤي وضوابط جديدة

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، أهمية إحكام العملية التعدينية وفقًا لرؤى وضوابط جديدة، تفضي إلى حماية القطاع من الفساد، ليعود بالفائدة القصوى على المواطنين في النمو والازدهار، منوها إلى أن حكومة الأمل تولي القطاع إهتمامًا كبيرًا لما له من تأثير على الاقتصاد القومي.

واستمع رئيس الوزراء، بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، إلى تنوير من وكيلة وزارة المعادن، د. هند الصديق، تناول التحديات والرؤى المستقبلية لقطاع التعدين.

وقالت د. هند في تصريحات صحفية: “وجدنا كل الدعم من رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع لتحقيق أقصى درجة من الفائدة ودعم الاقتصاد الوطني”، مشيرة إلى أن اللقاء ناقش سُبل المحافظة على البيئة وعدم إهدار الموارد، وتعظيم عائدات القطاع لصالح البلاد.

وأشارت إلى أن ملاحظات رئيس الوزراء تركزت حول أهمية تعزيز الممارسات التعدينية المستدامة وفقًا للمعايير العالمية، من حيث التنظيم والرقابة والتوظيف الأمثل للعائدات. كما عبّرت عن تعاون الوزارة بشكل تام مع رئيس الوزراء للنهوض بالقطاع.

سونا