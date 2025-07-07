قامت المطربة السودانية, ميادة قمر الدين, بمواساة صديقتها الفنانة إنصاف مدني, وذلك بعد انهيار الأخيرة بالبكاء بسبب فشلها في حضور زفاف شقيقها. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت ملكة الرق, بإهداء ملكة الدلوكة, أغنية مؤثرة تمدح فيها الأخت أخيها وسندها في الحياة. ميادة قمر الدين, نجحت بلفتتها في إخراج صديقتها إنصاف مدني, من حالة الحزن التي كانت تعيشها, كما قامت ملكة الرق أيضاً بالغناء في حفل شقيق إنصاف, بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين الدين تواسي صديقتها المطربة إنصاف مدني وتهديها أغنية مؤثرة بعد حزنها لعدم مشاركتها أفراح شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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