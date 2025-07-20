شاهد بالفيديو.. الهلال يمطر شباك “التبلدي” بخماسية ويشعل الديربي

عاد فريق الهلال, لسكة الإنتصارات بدوري النخبة السوداني, وذلك بعد خسارته في الجولة قبل الماضية أمام الأمل عطبرة, وتعادله الجولة الماضية أمام حي الوادي نيالا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استعاد الأزرق نغمة الإنتصارات بفوز كبير على مريخ الأبيض, وذلك قبل الجولة الأخيرة والحاسمة والتي سيلتقي فيها بنده التقليدي المريخ, متصدر المنافسة بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال والزمالة أم روابة والأهلي مدني.

وأكتسح الأزرق, مريخ الأبيض بخماسية نظيفة, حيث افتتح القائد محمد عبد الرحمن أهداف فريقه قبل أن يعزز جان كلود بهدف ثانٍ، وعاد عبد الرحمن ليسجل الهدف الثالث لفريقه وهدفه الشخصي الثاني ليحرز بعدها كلود هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه قبل أن يختتم عبد الرحمن بتسجيل هاتريك ويرفع الفارق إلى 5 أهداف في شوط شهد سيطرة كبيرة للموج الأزرق، مكتفيًا بالأهداف التي أحرزها في الشوط الأول، إذ لم تتغير النتيجة في الشوط الثاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)